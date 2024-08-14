Названа новая диета, способная «затормозить» старение

Ученые ряда ведущих французских университетов обнаружили, что снижение калорийности рациона в сочетании с методом прерывистого голодания помогает замедлить процесс старения организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology (CellBio).

Интервальное (прерывистое) голодание заключается в планировании периодов отказа от приема пищи, сменяющихся промежутками времени для питания практически без ограничений. Самой популярной методикой интервального голодания выступает схема 16:8. В соответствии с ней 16 часов в сутки пищу употреблять нельзя, а оставшиеся восемь — можно.

Французские ученые обнаружили, что интервальное голодание в сочетании с дефицитом калорий способствует повышению уровня спермидина (соединения из группы полиаминов) в организме и стимулирует аутофагию — процесс разложения и уничтожения устаревших клеточных структур.

Аутофагия позволяет органам и тканям самоочищаться от ненужных или дисфункциональных компонентов, а также поддерживать гомеостаз — совокупность механизмов, обеспечивающих постоянство состава внутренней среды организма. Вероятнее всего, постоянное обновление клеточного состава тела, предотвращение накопления токсичных отходов и своевременное устранение вторгающихся патогенов помогает защищаться от заболеваний и преждевременного «изнашивания» организма.

Эксперимент с участием добровольцев показал, что уровень спермидина увеличивается на 50% уже через четыре-пять дней прерывистого голодания. Ученые отметили, что такой эффект сохраняется на протяжении длительного времени.

Исследователи предупредили, что слишком частого и долгого голодания (и сильного дефицита калорий) стоит избегать. Такие экстремальные подходы не только не помогут сохранить молодость, но и негативно скажутся на здоровье.

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