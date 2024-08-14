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Врач перечислил признаки нездорового кишечника

Well and Good: сухость кожи может указывать на проблемы с кишечником

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Shutterstock

Проблемы с кожей, усталость, бессонница и сильная тяга к сладкому могут быть признаками воспаления в кишечнике или нарушения микробного баланса органа. Об этом гастроэнтеролог из США Кеннет Браун рассказал изданию Well and Good.

Врач объяснил, что вздутие живота, вызванное скоплением газов в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, может сигнализировать о таких состояниях, как избыточный рост нежелательных бактерий в тонком кишечнике и воспаление. Также о проблемах с кишечником может говорить ухудшение состояния кожи — появление акне, экземы и сухости. По словам гастроэнтеролога, кишечный микробиом модулирует реакцию иммунной системы на воспаление, одновременно влияя на развитие и прогрессирование кожных заболеваний.

Усталость и бессонница выступают дополнительными признаками воспаления кишечника, во многом из-за роли серотонина в регуляции циркадных ритмов. Серотонин (так называемый «гормон счастья») производится в кишечнике и участвует в секреции мелатонина — другого гормона, который связан с поддержанием корректности цикла сна. Несбалансированный кишечный микробиом не вырабатывает достаточно серотонина, что в дальнейшем приводит к трудностям с засыпанием и потере энергии днем.

Еще одним признаком проблем с кишечником доктор Браун считает усиление тяги к сладкому. По словам врача, при активном потреблении кондитерских изделий, фастфуда и сладких напитков в кишечнике растет число бактерий, питающихся сахаром. Эти бактерии выделяют химические вещества, которые сигнализируют мозгу о необходимости в большем количестве сахара для обеспечения собственной жизнедеятельности. Увеличение популяции «любящих сладкое» бактерий ведет к нарушению микробного дисбаланса и усугубляет воспаление.

Ранее стало известно, когда вздутие живота указывает на рак.

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