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Описан рацион питания, защищающий от деменции

JAMA: противовоспалительные продукты снижают риск развития деменции

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Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что противовоспалительные диеты на основе овощей, фруктов, цельного зерна, рыбы и бобов могут снизить риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 84 тысячи здоровых британцев в возрасте до 60 лет. У испытуемых не было деменции на момент внесения в базу данных в период с 2006 по 2010 год. Ученые проанализировали пищевые привычки участников и разделили их на две группы.

В первую вошли приверженцы так называемых противовоспалительных диет. Они предполагают увеличение доли фруктов, ягод, овощей, цельного зерна, бобовых и рыбы в рационе. Рацион второй группы характеризовался избытком соли, сахара, углеводов и насыщенных жиров, провоцирующих воспаление.

После сбора информации о питании ученые начали наблюдение за добровольцами. За 12,4 года деменция развилась у 1559 человек. Исследователи установили, что у тех, кто придерживался противовоспалительной диеты, риск возникновения этого заболевания был на 21% ниже, чем у лиц, активно потреблявших красное мясо, яйца, молочные продукты, фастфуд, сладкие напитки и кондитерские изделия.
 
При особом наблюдении за пожилыми людьми с такими недугами, как болезни сердца или диабет, риск слабоумия снизился на 31%, когда они придерживались противовоспалительной диеты.

Сканирование мозга более 9000 участников также выявило неврологические преимущества, связанные с более здоровым питанием. У тех, кто соблюдал противовоспалительную диету, наблюдался больший объем серого вещества и меньшая частота гиперинтенсивности белого вещества мозга. Высокий уровень гиперинтенсивности белого вещества в мозге является предвестником деменции.

Ранее была описана диета для борьбы с бляшками в сосудах.

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