Ученые нашли простой способ осваивать двигательные навыки на треть быстрее

Аргентинские ученые из Университета Буэнос-Айреса доказали, что сон позволяет людям быстрее освоить новые двигательные навыки, будь то спортивные упражнения или игра на музыкальных инструментах. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JNeuroSci).

Предыдущие изыскания показали, что моторные воспоминания, особенно те, которые задействованы в адаптации к новым сенсомоторным условиям, консолидируются со временем, независимо от сна. Однако эти работы не учитывали время между обучением и сном, которое может быть критическим фактором.

В новом исследовании ученые провели серию экспериментов с участием 290 человек в возрасте от 20 до 28 лет.

Добровольцы должны были перемещать курсор на экране компьютера, чтобы поражать цели с помощью геймпада. Хитрость заключалась в том, что иногда движение курсора изменялось оптическим вращением, заставляя участников адаптировать движения рук, чтобы точно попасть по мишени. Эта задача позволила измерить, насколько хорошо участники сохраняли способность адаптироваться к этим изменениям — меру двигательной памяти.

В ходе тестов участников разделили на группы, одна из которых ложилась спать сразу после завершения задания, тогда как другая тренировалась рано утром, и отходила ко сну гораздо позже.

Результаты показали, что моторные навыки быстрее всего забываются в течение первого часа после упражнений. Также выяснилось, что отработка навыков перед сном улучшила запоминание новых движений примерно на 30% по сравнению с тренировками, после которых человек продолжает бодрствовать.

Исследователи выяснили, что эти улучшения связаны с изменениями в работе мозга во время сна, включая повышенную частоту кратких всплесков мозговой активности в полушарии, противоположном использованной в задании руке. Это говорит о том, что сон активно консолидирует двигательную память путем тонкой настройки нейронных сетей.

Ранее ученые нашли в мозгу структуру, отвечающую за креативное мышление и создание творческих идей.