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Ученые нашли возможные признаки раннего рака легких у почти половины некурящих

Radiology: скрининг выявил твердые узелки в легких у 42% некурящих взрослых

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Нидерландские ученые из Университета Гронингена обнаружили значительный процент твердых легочных узелков у пациентов, которые никогда не курили. Узелки считаются одним из признаков рака легких на ранней стадии. Исследование опубликовано в научном журнале Radiology.

В рамках проекта команда обследовала более 10 тыс. человек, которые либо никогда не курили (46,1%), либо перестали к моменту проведения исследования (53,9%).

Как показал скрининг с помощью компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, по крайней мере один узел в легких был обнаружен у 42% участников. У 11,1% узелки оказались клинически значимого размера диаметром 6-8 миллиметров.

«Наше исследование выявило наличие клинически значимых узелков у 11,1% некурящей когорты, традиционно считающейся группой низкого риска. Это выше, чем мы ожидали, и даже похоже на распространенность, зарегистрированную в группах курильщиков с высоким риском», — отметили авторы исследования.

Ученые добавили, что заболеваемость раком легких в когорте некурящих остается на очень низком уровне (0,3%), а большинство клинических значимых и даже требующих вмешательства узелков оказываются доброкачественными.

Ранее исследователи выяснили, что наличие рака легких можно определить по форме ногтей человека.

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