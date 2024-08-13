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Ученые впервые узнали, какая часть Антарктиды покрыта зеленью

NatGeo: в Антарктике обнаружили 44,2 квадратных километра растительного покрова

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Никита Назаров/РИА Новости

Шотландские ученые из Эдинбургского университета создали первую в мире карту растительности Антарктиды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда выяснила, что флора Южного полюса Земли занимает 44,2 квадратных километра, что составляет 0,12% от общей площади региона. В основном она сосредоточена на Антарктическом полуострове и прибрежных островах.

По словам исследователей, оттаивающие антарктические территории заселяются пионерными организмами, поскольку среда стала более пригодной для жизни. К настоящему времени более 100 видов растений уже вторглись в Антарктиду. Среди них — Poa annua, или мятлик однолетний. Это обычная газонная трава, быстро распространяющаяся по субантарктическим островам от Южной Георгии до острова Ливингстон.

Ученые отметили, что новая карта предоставит ключевую информацию о масштабе зеленых участков на покрытом льдом континенте. Это позволит получать более точные прогнозы с помощью моделей распределения растительности.

Ранее исследователи выяснили, что природные механизмы могут сдержать таяние Антарктиды и предотвратить повышение уровня моря.

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