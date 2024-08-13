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ИИ научили диагностировать заболевания по цвету языка

Technologies: ИИ научили выявлять заболевания по цвету языка с точностью до 98%

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Freepik.com

Ученые из Среднего технического университета (MTU) и Университета Южной Австралии (UniSA) обучили алгоритмы машинного обучения диагностировать различные заболевания по цвету языка человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Technologies.

Исследователи из Ирака и Австралии разработали систему визуализации, которая может выявлять такие заболевания, как диабет, инсульт, анемия, астма, заболевания печени и желчного пузыря, COVID-19, а также ряд проблем с сосудами и желудочно-кишечным трактом.

Для обучения искусственного интеллекта исследователи провели серию экспериментов с использованием 5260 изображений языков пациентов с различными патологиями. После завершения этапа подготовки специалисты предоставили модели 60 новых фотографий. Алгоритмы оказались способны диагностировать заболевание по цвету языка с точностью до 98%.

Ученые отметили, что у людей с диабетом язык имеет желтый оттенок, у пациентов с раком — фиолетовый, а у лиц с острым инсультом — красный. Белый язык может свидетельствовать о наличии анемии, а при COVID-19 он, вероятно, будет темно-красным. Индиго или фиолетовый цвет языка может указывать на проблемы с сосудами, желудком или кишечником, а также на астму.

Главный автор исследования, Али Аль-Наджи, подчеркнул, что при разработке этой системы искусственного интеллекта ученые вдохновлялись традиционными методами китайской медицины.

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