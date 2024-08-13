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Российские ученые научили ИИ оформлять больничные

МФТИ: создана нейросеть, заполняющая медицинские документы пациента за врача

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали программу на основе искусственного интеллекта (ИИ), призванную избавить докторов от части бумажной работы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

«По статистике, до 40% времени приема пациента врач тратит на ведение отчетности: заполнение документации, выписывание направлений и прочее, что негативно сказывается на качестве оказываемых медицинских услуг.

Внимание врача сфокусировано не на пациенте, приемы задерживаются, образуются очереди. Мы хотим изменить правила игры, по которым сейчас врачи вынуждены проводить медицинские осмотры и консультации, позволив специалистам не отвлекаться от пациентов. Вести медицинскую карту будут алгоритмы», — отметили в МФТИ.

По словам исследователей, ИИ-ассистент распознает голос доктора в реальном времени, ведет запись приема и заполняет медицинскую документацию: личную карту пациента, направления к профильным специалистам, рецепты на лекарства и больничные листы. В результате работа врача ускоряется, позволяя ему принять на 20% больше людей за смену.

В МФТИ подчеркнули, что относящаяся к врачебной тайне информация о клиентах будет храниться и обрабатываться в контуре отдельно взятых учреждений здравоохранения, что позволит защитить конфиденциальные данные о здоровье граждан.

Ранее стало известно о разработке в России голосового ИИ-тренажера для студентов-медиков.

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