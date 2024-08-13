Перечислены симптомы диабетической ретинопатии глаз

Диабетическая ретинопатия – возрастное заболевание глаз, на которое может указывать ощущение пелены перед глазами, плавающие серые или черные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, а также нечеткость зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

«Как и другие заболевания, на начальных стадиях она никак не проявляется. На поздней стадии болезни появляются первые симптомы. Когда отек затрагивает центр сетчатки, пациент ощущает нечеткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. При кровоизлияниях возникают плавающие серые или черные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами. Эти симптомы появляются из-за поражения сосудов на глазном дне. Когда после лечения кровоизлияния рассасываются, пятна исчезают. Однако симптомы могут возникнуть вновь при нестабильном уровне глюкозы или скачке артериального давления», – рассказала врач.

Это заболевание глаз развивается при диабете 1-го и 2-го типа. У пациента происходят изменения сосудов на глазном дне, иногда даже бывает так, что люди узнают о диабете от офтальмолога.

«Гипергликемия и глюкозотоксичность со временем приводят к гибели клеток в сосудах — перицитов, которые контролируют обмен жидкости, сужая и расширяя капилляры. После их разрушения проницаемость кровеносных сосудов сетчатки повышается, они становятся тоньше и растягиваются в связи с давлением скапливающейся жидкости под слоями сетчатки. Это приводит к образованию микроаневризм — небольших локальных расширений капилляров сетчатки, которые способствуют развитию ишемии. В запущенном случае человек теряет зрение», – объяснила офтальмолог.

При диабете 2-го типа это заболевание становится более грозным. Во-первых, люди часто не догадываются о том, что у них развивается диабет, а поражение глаз происходит именно из-за недолеченного диабета, примерно через 10–15 лет после начала болезни. Поэтому с диабетической ретинопатией сталкиваются уже возрастные люди.

Какие еще болезни глаз могут начаться после 40 лет, какие симптомы указывают на них и почему в будущем число пациентов, страдающих от патологий глаз, вырастет — в интервью Махкамовой «Газете.Ru».

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