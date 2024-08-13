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Врач рассказал про тест для домашней проверки зрения

Врач Махкамова: тест Амслера поможет выявить начало макулярной дегенерации глаз

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Макулярная дегенерация — это заболевание, при котором постепенно поражается центральная зона сетчатки — макула. Из-за этого человек перестает видеть в центре зрения. Выявить начало развития болезни можно с помощью теста Амслера, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

«На расстоянии 15–20 см от лица пациент располагает разлинованный лист бумаги с точкой по центру, сосредотачивает свой взгляд на этой точке, прикрывает ладонью один глаз и оценивает квадраты и линии вокруг точки: есть ли искривления, искажения, все ли квадраты одинаковые или появились серые пятна. Потом то же самое он повторяет и для второго глаза. При первых признаках искажений линий требуется немедленно обратиться к специалисту», – объяснила Махкамова.

По ее словам, макулярная дегенерация часто диагностируется после 75 лет, чаще встречается у курящих и светловолосых пациентов. Однако существуют и более молодые пациенты с этой патологией.

«Сетчатка состоит из палочек и колбочек, и последние отвечают за центральное зрение. Однако с возрастом в этой области скапливаются продукты жизнедеятельности (распада) колбочек, и из-за этого человек перестает видеть в центральной части зрения. Иногда при запущенных стадиях центральное зрение снижается до такой степени, что пациенты видят лишь боковым зрением (эксцентрично), а в центре — только черное или серое пятно. Как правило заболевание поражает оба глаза», – рассказала врач.

Какие еще болезни глаз могут начаться после 40 лет, какие симптомы указывают на них и почему в будущем число пациентов, страдающих от патологий глаз, вырастет — в интервью Махкамовой «Газете.Ru».

Ранее врач назвал причину развития аденомы простаты.

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