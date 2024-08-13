Врач рассказала, как можно определить повышение внутриглазного давления

Повышение внутриглазного давления может привести к развитию глаукомы. Часто пациенты думают, что боль в глазах, радужные блики, снижение зрения и другие симптомы указывают на повышенное внутриглазное давление, однако оно никак себя не проявляет. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

«Повышение внутриглазного давления — первый признак, говорящий о начале развития глаукомы. Часто повышение внутриглазного давления протекает бессимптомно. Единственный способ отследить этот показатель — это посещать офтальмолога для измерения внутриглазного давления раз в год», – объяснила Махкамова.

По ее словам, в норме внутриглазная жидкость, играющая ключевую роль в обмене веществ всех структур глаза, вырабатывается в задней камере глаза. До 95% этой жидкости через зрачок перетекает в переднюю камеру и через угол передней камеры уходит из глаза. Но усиленная выработка внутриглазной жидкости или нарушение оттока на любом этапе будет приводить к повышению внутриглазного давления и прессингу зрительного нерва.

«Пациентам с глаукомой назначаются глазные капли для стабилизации внутриглазного давления, и они должны постоянно наблюдаться у врача (2–4 раза в год). При неэффективности консервативной терапии или если приходится использовать максимальное количество препаратов, лучше планировать оперативное вмешательство», – рассказала врач.

Какие еще болезни глаз могут начаться после 40 лет, какие симптомы указывают на них и почему в будущем число пациентов, страдающих от патологий глаз, вырастет — в интервью Махкамовой «Газете.Ru».

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