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Подсчитано, сколько москвичей считают совпадение взглядов на равенство полов важным

МГПУ: 85% москвичей считают важным сходство взглядов на равенство полов в семье

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Сотрудники Московского городского педагогического университета (МГПУ) установили, что 85% москвичей важно совпадение взглядов на равенство между партнерами в семейных отношениях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГПУ.

«Наше исследование показало, что представления о гендерном равенстве играют ключевую роль в формировании устойчивых и гармоничных семейных отношений. Мы обнаружили прямую связь между согласием во взглядах на равенство и уровнем стабильности семьи, а также удовлетворенностью отношениями», – рассказала «Газете.Ru» руководитель исследовательской группы МГПУ Мария Сахарова.

89% респондентов согласны с тем, что наличие общих взглядов на равенство между партнерами оказывает положительное влияние на стабильность и счастье в семейных отношениях. Это указывает на то, что современные москвичи придают большое значение принципам равноправия, взаимного уважения и справедливости в контексте семьи.

Важно отметить, что исследование также показало связь между совпадением взглядов на гендерное равенство и частотой конфликтов в семье. Партнеры с схожими представлениями о равенстве значительно реже вступают в конфликты и демонстрируют более высокий уровень взаимопонимания.

Более того, 73% опрошенных считают, что различия во взглядах на гендерное равенство могут стать причиной развода. Среди респондентов, имеющих опыт развода, 39% указали, что несовпадение взглядов на равенство полов сыграло главную роль в распаде их брака.

«Эти данные подчеркивают необходимость открытого диалога о гендерном равенстве на ранних этапах отношений. Понимание и согласование ожиданий в этой сфере может стать ключевым фактором в построении крепких и долгосрочных семейных отношений», – отметила Сахарова.

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