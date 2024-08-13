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Найден новый механизм развития болезни Альцгеймера

CRМ: болезнь Альцгеймера может возникать из-за накопления в мозге 20 белков

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Ученые из Университета Эмори обнаружили, что отложения бета-амилоида, которые, как известно, образуют «бляшки» в мозге людей с болезнью Альцгеймера (БА), служат своего рода каркасом для накопления 20 других белков. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRМ).

Многочисленные исследования показали, что скопления бета-амилоида в мозге при болезни Альцгеймера разрушают нейроны, что приводит к возникновению проблем с памятью и вниманием. Согласно общепринятой гипотезе, амилоидные бляшки нарушают межклеточную коммуникацию и активируют губительные для мозга иммунные реакции.

В ходе новой научной работы ученые обнаружили, что бета-амилоид не только самостоятельно формирует бляшки, но и служит своеобразным каркасом для других белков. К такому выводу исследователи пришли после идентификации и измерения уровней более 8 тысяч белков в мозге человека с болезнью Альцгеймера и аналогичных белков у мышей. Результаты показали, что совместно с бета-амилоидом в структурах мозга человека и мыши накапливаются еще 20 белков.

Авторы исследования предполагают, что именно эти дополнительные белки, а не сам амилоид, могут играть ключевую роль в процессе, ведущем к нарушению работы мозга. Исследователи отметили, что накопление различных видов амилоида (помимо бета-амилоида), связано не только с БА, но и более чем с 30 другими заболеваниями. Ученые надеются, что их открытие в будущем станет основой для разработки новых эффективных методов лечения сразу нескольких болезней.

Ранее характерные для деменции токсичные бляшки нашли в неожиданном месте.

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