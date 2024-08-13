Врач перечислила продукты, повышающие качество сна

Грецкие орехи, киви, вишня, цельнозерновой хлеб, овсянка и молоко помогают облегчить засыпание и повысить качество ночного сна. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

По словам доктора, поспособствовать здоровому сну может киви. Исследования показали, что употребление двух киви за час до сна может сократить время засыпания и увеличить общую продолжительность ночного отдыха. Киви содержит антиоксиданты и серотонин, которые способствуют улучшению сна.

Не менее эффективно помогают засыпать грецкие орехи, богатые мелатонином, магнием и омега-3. Мелатонин участвует в регуляции циркадных ритмов организма, а магний и омега-3 жирные кислоты обладают расслабляющим действием. Врач добавила, что производить серотонин и мелатонин организму помогает аминокислота триптофан, входящая в состав молока.

Еще одним продуктом для улучшения качества сна Эмили Лиминг считает вишню. Особенно полезен вишневый сок, который помогает естественным образом повышать уровень мелатонина в организме. Завершают список овсянка и цельнозерновой хлеб. Эти продукты содержат сложные углеводы, продлевающие чувство сытости и способствующие выработке серотонина — так называемого «гормона счастья».

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