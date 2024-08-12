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Найдена связь между здоровьем внутренних органов и психикой

Nature: сбои в работе внутренних органов вызывают депрессию и тревогу

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Depositphotos

Ученые из Мельбурнского университета, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили взаимосвязь между состоянием внутренних органов и психическим здоровьем человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 18 тысяч человек, предоставленные Британским Биобанком — крупнейшим хранилищем биологических образцов человека. Были изучены биологические пути, связывающие здоровье различных органов, таких как легкие, сердце, печень, почки и другие, с состояниями мозга и психики — депрессивным и тревожным расстройствами.

После сбора необходимой информации ученые применили методы статистического моделирования для ее обработки. Результаты показали, что между ухудшением здоровья органов и усилением симптомов депрессии, тревоги и невроза существует корреляция. Также было обнаружено, что мозг играет ключевую роль в связи между физическим и психическим неблагополучием, выступая в качестве опосредующего фактора.

Исследователи установили, что сбои в работе органов, выступающих частями метаболической и иммунной систем, могут привести к изменениям в структуре мозга, что, в свою очередь, губительно воздействует на психику.

Ученые добавили, что обратить вспять нежелательные физические изменения и укрепить психическое здоровье может здоровый сон, регулярные тренировки, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек.

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