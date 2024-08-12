Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Земле началась мощная магнитная буря

ТАСС: на Земле началась мощная магнитная буря

close
100%
Depositphotos

На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).

На настоящий момент степень возмущенности магнитного поля планеты составила G3 — «сильной» по шкале мониторинга из пяти показателей.

Отмечается, что при текущем уровне могут возникнуть проблемы в энергетических системах.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. По его словам, магнитная буря, которую прогнозировали в течение трех дней, началась после 17:09 мск. Леус отмечал, что невозможно спрогнозировать ослабление, усиление или окончание данного явления. По словам синоптика, во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Ранее врачи раскрыли, как пережить магнитную бурю без ущерба здоровью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами