На Земле началась мощная магнитная буря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на специалистов Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).

На настоящий момент степень возмущенности магнитного поля планеты составила G3 — «сильной» по шкале мониторинга из пяти показателей.

Отмечается, что при текущем уровне могут возникнуть проблемы в энергетических системах.

Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. По его словам, магнитная буря, которую прогнозировали в течение трех дней, началась после 17:09 мск. Леус отмечал, что невозможно спрогнозировать ослабление, усиление или окончание данного явления. По словам синоптика, во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Ранее врачи раскрыли, как пережить магнитную бурю без ущерба здоровью.