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Перечислены виды спорта, полезные при нарушениях зрения

Врач Белова: плавание и бадминтон способствуют укреплению здоровья глаз

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При нарушениях зрения, особенно близорукости, важно выбирать виды спорта, которые не перегружают глаза и не увеличивают нагрузку на сетчатку, а наоборот способствуют улучшению их здоровья, например плавание, волейбол или бадминтон. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова.

«Улучшают состояние глаз виды спорта на свежем воздухе: прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон. Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние. Также они укрепляют мышцы глаз и создают условия для синтеза дофамина, который замедляет рост глаза и стабилизирует близорукость», – рассказала врач.

Также, по словам Беловой, аккомодацию улучшает занятие пинг-понгом за счет быстрого перемещения взора с ближних на дальние расстояния. Кроме того, людям с проблемами зрения также рекомендовано плавание. Оно сочетает в себе физическую активность и отдых для глаз, так как в воде снижается нагрузка на зрение.

«При этом противопоказаны такие виды спорта, как футбол, бокс, дзюдо, тхэквондо. Это контактные виды спорта с высокой вероятностью травм глаз и риском ударов в голову, что может привести к отслоению сетчатки. Перед занятиями спортом обязательно проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом, чтобы убедиться, что выбранный вид спорта безопасен для вашего зрения. Не забывайте носить защитные очки или линзы во время занятий спортом, чтобы предотвратить травмы глаз», – рассказала врач.

Ранее врач перечислил патологии, на которые указывает потемнение в глазах при подъеме.

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