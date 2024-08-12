В России нашли новый вид бактерий, поражающих картофель

Сотрудники кафедры защиты растений Тимирязевской академии провели исследование патогенов, вызывающих черную ножку и мягкую гниль картофеля. Им удалось найти новый вид возбудителя этих заболеваний, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Черная ножка картофеля (некроз прикорневой части стеблей) и связанная с ней мягкая гниль клубней относятся к числу наиболее опасных бактериальных заболеваний, приводящих к значительным экономическим потерям, как в процессе выращивания, так и в период послеуборочного хранения.

Возбудители данных заболеваний принадлежат к семейству Enterobacteriaceae, в которое входят различные виды бактерий из родов Dickeya и Pectobacterium. Последние в настоящее время включают 17 описанных видов. Их разнообразие, пластичность и способность выживать даже в суровых условиях, паразитируя на многих хозяевах, вызывают широкое распространение возбудителей. В связи с этим, исследования, направленные на мониторинг и контроль распространения этих высокопатогенных микроорганизмов, особенно необходимы.

«Появление технологий NGS (секвенирование нового поколения) способствовало значительному расширению понимания геномики бактерий, включая род Pectobacterium. Стало очевидно, что этот род очень разнообразен, а анализ NGS облегчил идентификацию штаммов в коллекциях культур и позволил описать несколько новых видов, например, вид P. punjabense. В настоящее время P. punjabense, возможно, является одним из наименее изученных видов рода Pectobacterium, патогенных для картофеля», – рассказала «Газете.Ru» сотрудница кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Анна Васильева.

Ученые изучили три штамма P. punjabense, выделенных в 2021 году из клубней картофеля с симптомами мягкой гнили. Зараженные овощи были обнаружены в Кемеровской и Московской областях. Были проведены биохимические тесты, подтверждена способность штаммов вызывать симптомы черной ножки и мягкой гнили на картофеле. Оценивались особенности накопления биомассы патогена при культивировании в жидкой питательной среде при разных температурах. Для высокочувствительной и специфичной характеристики штаммов P. punjabense был разработан специальный анализ, который в дальнейшем может использоваться в диагностических ПЦР-системах для мониторинга распространения данного возбудителя.

Работа велась ими в рамках реализации проекта НЦМУ «Агротехнологии будущего».

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