Назван самый полезный для сердца режим тренировок

Ученые из Университета штата Айова установили, что для сохранения здоровья сердца нужно выполнять силовые и кардиотренировки в равном объеме. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal.

В годичном исследовании приняли участие 400 человек в возрасте от 35 до 70 лет. У всех испытуемых был лишний вес или ожирение. Также участники страдали гипертонией. Исследователи случайным образом распределили участников на четыре группы. Первая вообще не выполняла упражнений, вторая придерживалась графика аэробных тренировок, третья сосредоточилась на занятиях с дополнительным весом, а четвертая выполняла как аэробные упражнения, так и силовые. Участники занимались спортом в течение часа три раза в неделю.

В начале годичного клинического исследования, через шесть месяцев и в конце исследователи измерили у каждого участника систолическое артериальное давление, уровень холестерина липопротеинов низкой плотности, уровень глюкозы натощак и процент жира в организме. Все они являются общепризнанными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По окончании экспериментального периода у участников, которые регулярно тренировались, значительно снизился процент жира в организме. Однако испытуемые из четверной группы продемонстрировали самое заметное улучшение состояния сердечно-сосудистого здоровья. Такие результаты были одинаковыми для разных полов и возрастов.

Ученые уточнили, что Всемирная организация здравоохранения и Европейское общество кардиологов рекомендуют уделять кардиотренировкам умеренной интенсивности 150 минут в неделю. В дополнение к ним нужно выполнять две силовых тренировки. Исследователи отметили, что результаты их работы подтверждают эффективность такого подхода для сохранения здоровья.

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