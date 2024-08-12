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Развеян миф о пользе активного потребления круп и картофеля

Gut Microbes: зеленые бананы, крупы и картофель полезны не всем

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Pexels

Ученые из Корнельского университета установили, что резистентный крахмал, содержащийся в хлебе, крупах, зеленых бананах, макаронах из  цельного зерна, коричневом рисе и картофеле, может не приносить пользы некоторым людям. Результаты исследования опубликованы в Gut Microbes.

Устойчивый  крахмал (также резистентный крахмал, или неперевариваемый  крахмал) —  это тип пищевых волокон, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он перерабатывается в кишечнике и потенциально становится полезной питательной средой для бактерий. Устойчивым крахмалом богаты картофель, зеленые бананы, коричневый рис, хлеб, цельнозерновые макароны и крупы.

По словам ученых, многие диетологи советуют людям употреблять больше таких продуктов для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Однако исследование с участием 59 человек показало, что некоторые люди получают пользу от этого пищевого компонента, в то время как на организм других он оказывает почти никакого эффекта.

Ученые объяснили, что разная пища содержит разные типы пищевых волокон. При этом положительный эффект от потребления каждого из них зависит от уровня разнообразия и  состава кишечного микробиома человека. По этой причине индивидуальный подбор рациона питания выступает лучшей стратегией. По мнению исследователей, спрогнозировать потенциальную пользу от потребления разных типов крахмала можно с помощью анализов кала и слюны.

Ранее была названа диета, которая помогает сбросить больше веса, чем средиземноморская.

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