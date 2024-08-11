Врач рассказал, как есть гречку, чтобы получить максимум пользы

Гречку полезно есть каждый день, в том числе людям с хроническими заболеваниями. Однако важно правильно сочетать ее с продуктами, рассказал радио Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Врач объяснил, что лучше всего сочетать гречку с другими полезными продуктами: овощами, нежирным мясом и рыбой. Также можно добавлять в гречку молоко. А от сахара лучше отказаться. Он приносит лишь вред, причем не только в сочетании с гречкой, но и сам по себе.

Также следует выбирать гречку ядрицу, то есть с крупным зерном. Чем больше размер зерна, тем медленнее оно переваривается, что однозначно полезно.

До этого диетологи назвали овсяную кашу самой полезной для здоровья. Она содержит много полезных веществ и надолго утоляет голод. Наименее полезными врачи считают перловую, рисовую и манную каши.

Также специалист по похудению Мария Сирош отметила, что манная каша на завтрак может спровоцировать переедание в течение дня. После нее быстро проходит насыщение, так как уровень сахара в крови сначала резко возрастает, а потом резко падает.

Ранее ученые нашли вещество, которое помогает похудеть без побочных эффектов.