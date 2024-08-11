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Врач рассказал, в каком случае вздутие живота указывает на рак кишечника

Онколог Расулов: любые длительные изменения дефекации могут указывать на рак

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Частое вздутие живота может быть симптомом запущенного рака толстой кишки. Об этом «Ленте.Ru» рассказал профессор, онкопроктолог, колоректальный хирург Арсен Расулов.

«Если у человека всю жизнь были запоры, то для него это привычно. Но если у человека, склонного к послаблению, возник запор, или наоборот — у того, у кого были всю жизнь запоры, периодически стала проявляться диарея, это должно насторожить», — рассказал Расулов.  Поэтому с изменениями, которые сохраняются дольше трех-четырех дней, нужно обратиться к врачу. Также в кале не должно быть крови. Если она появилась, не стоит списывать ее на геморрой. Любая причина требует внимания к ней.

Запущенный рак кишечника может привести к частому вздутию живота и болям через некоторое время после приема пищи. Также возможны беспричинная потеря веса, постоянная усталость, снижение уровня гемоглобина и железа в крови.

«Рак, который располагается в правых отделах толстой кишки, достаточно быстро приводит к снижению уровня гемоглобина. Человек может не чувствовать никаких симптомов, кроме слабости, головокружения, и по анализам иметь анемию, но у анемии должна быть причина», — подчеркнул врач.

Ранее ученые нашли новые генетические причины рака кишечника.

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