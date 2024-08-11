Создан высокоточный тест для оценки биологического возраста

Ученые проанализировали данные 51 тысячи человек из трех крупных исследований. Это позволило им разработать самые точные на сегодняшний день часы для оценки биологического возраста. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Возраст человека — важнейший фактор риска многих заболеваний. Однако люди одного возраста могут сильно отличаться биологически.

В новом исследовании ученые проанализировали около 3000 белков в крови пациентов из Великобритании. На основе полученных данных они создали модель машинного обучения, которая использует 204 белка для оценки биологического возраста человека.

Новый инструмент смог точно оценить биологический возраст участников двух крупных исследований из Китая и Финляндии. Это интересно, так как люди из этих стран отличаются от британцев и генетически, и по образу жизни.

Также исследование показало, что биологический возраст может отличаться от хронологического примерно на 12 лет. Чем сильнее биологический возраст опережал хронологический, тем хуже были связанные со здоровьем показатели. Например, ниже была сила хвата и другие показатели мышечной силы, плотность костей, здоровье почек, работа мозга и длина теломер. Также биологический возраст точно предсказывал риск летального исхода и 18 основных заболеваний, включая деменцию, болезни сердца, заболевания печени и почек, а также различные виды рака.

Новые биологические часы превосходят по точности все предыдущие инструменты. Учитывая, что стоимость анализа белков крови постоянно снижается, в будущем новый тест может получить широкое применение. Это поможет людям дольше жить и оставаться здоровыми, заключили ученые.

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