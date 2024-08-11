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Врачи рассказали, как ось «кишечник-легкие» влияет на здоровье

The Converstaion: здоровые кишечные бактерии защищают от болезней легких

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Бактерии кишечника могут повысить риск астмы и рака легких, а также сами страдают от респираторных заболеваний, включая COVID. О роли кишечных микробов в развитии болезней легких The Converstaion рассказали врачи из Йоркского университета святого Джона.

Триллионы бактерий, живущих в кишечнике, участвуют не только в пищеварении. Исследования последних лет показывают, что они влияют на весь организм. Взаимодействие между бактериями кишечника и легкими называют осью «кишечник-легкие».

Исследования показывают, что у детей с астмой часто недостаточно полезных кишечных микробов: бифидобактерий и лактобацилл. А при раке легкого у пациентов в среднем меньше бактериальных штаммов, которые помогают подавлять воспаление. Возможно, из-за этого и повышается риск рака и астмы.

Также здоровые кишечные бактерии могут смягчить симптомы респираторных инфекций у мышей, включая грипп и COVID. Это происходит благодаря противовоспалительным веществам, которые выделяют бактерии. К ним относятся бутират и пропионат. Попадая в кровь, они перемещаются к легким и уменьшают воспаление в них.

Существует и обратная связь. Исследования на мышах показывают, что респираторно-синцитиальный вирус, грипп и SARS-COV-2 могут изменить состав микробиома кишечника.

Оздоровить состав кишечных бактерий могут пробиотики — препараты с живыми бактериями. Исследование с участием пациентов, страдающих астмой, показало, что эти добавки могут улучшить работу легких. Однако данные предварительны. Также полезна здоровая диета с высоким содержанием клетчатки — топлива для выработки короткоцепочечных жирных кислот. Клетчатку содержат фрукты, овощи, ягоды, цельнозерновые продукты. Регулярная физическая активность также способствует разнообразному и здоровому микробиому, дополнительно поддерживая здоровье органов дыхания.

Трансплантация фекальной микробиоты, то есть пересадка здоровых бактерий от донора, показала многообещающие результаты в ранних исследованиях.

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