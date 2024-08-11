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Найден простой способ оценить риск опасной аритмии

JACC: низкая кардиореспираторная выносливость связана с риском аритмии

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Shutterstock

Тест на велотренажере помогает оценить состояние пациентов с опасным видом аритмии — фибрилляцией предсердий. Это показало исследование, опубликованное в журнале JACC: Clinical Electrophysiology.

Около 100 пациентов с фибрилляцией предсердий прошли тест на велотренажере. Затем врачи оценили структуру и работу сердец участников. Они выяснили, что низкая кардиореспираторная выносливость чаще встречалась у людей с повышенной жесткостью левого предсердия и нарушенной электрической проводимостью сердца. Эти взаимосвязи наблюдались у людей любого возраста и пола, а также не зависели от наличия других заболеваний, включая диабет, гипертонию и обструктивное апноэ во сне.

Ученые считают, что физическая активность может снизить риск нарушения работы левого предсердия — фактора риска тяжелой фибрилляции предсердий. При этом заболевании нарушается нормальная работа сердечной мышцы и растет риск инсульта. Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, одышку, головокружение и боль в груди.

«Мы рекомендуем постепенно увеличивать уровень активности, стремясь к 210 минутам упражнений средней интенсивности в неделю. К ним относятся быстрая ходьба, езда на велосипеде, парный теннис и другие виды активности», — рассказали ученые.

Ранее ученые выяснили, как алкоголики могут улучшить здоровье сердца без отказа от спиртного.

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