Ученые рассказали о неврологических осложнениях вакцин

Вакцины в очень редких случаях могут приводить к расстройствам нервной системы или обострению неврологических заболеваний. Несмотря на это, польза прививок значительно перевешивает возможные риски, подчеркнули авторы обзора в журнале Nature Reviews Neurology.

Ученые проанализировали исследования, в которых изучались неврологические осложнения различных вакцин. Отчеты врачей показывают, что живые вакцины на основе ослабленных патогенов могут вызвать расстройства нервной системы. Например, полиовирус из оральной вакцины способен вернуться в более заразную форму и вызвать паралитический полиомиелит. Вакцина против кори в очень редких случаях приводит к энцефалиту.

Вакцины против COVID-19 могут вызывать синдром Гийена-Барре, который сопровождается иммунными и нервными нарушениями. Однако само заражение коронавирусом может привести к этому состоянию, причем риск значительно выше.

Нарколепсия, которая проявляется внезапным засыпанием, была связана с вакциной против свиного гриппа 2009 года.

Также предполагалось, что вакцинация может повлиять на людей с хроническими заболеваниями нервной системы. Для людей с рассеянным склерозом и эпилепсией не было обнаружено связи между вакцинацией и рецидивами. При тяжелой инвалидности из-за рассеянного склероза вакцины COVID-19 были даже полезны. У пациентов с миастенией гравис наблюдалось небольшое увеличение риска госпитализации после вакцины против коронавируса ChAdOx1 nCoV-19. Причина этого неизвестна.

Обзор подчеркивает важность вакцин для профилактики серьезных инфекций и связанных с ними неврологических заболеваний. Авторы признают, что редкие неврологические побочные эффекты возможны, особенно в случае живых вакцин. Большинству людей не нужно опасаться вакцинации, исключение составляют лишь те, кто уже пережил редкий побочный эффект.

В будущем важно улучшить сбор данных о побочных эффектах, чтобы повысить безопасность вакцин и доверие к ним, заключили ученые.

Ранее врач рассказала, что мурашки в конечностях могут быть признаком рассеянного склероза.