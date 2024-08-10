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Ученые выяснили, как улучшить кровоток в мелких сосудах сердца при ожирении

JACC: ушивание желудка может улучшить кровоток в мелких сосудах сердца при ожирении

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Shutterstock

Бариатрическая операция для уменьшения объема желудка может снизить риск сердечной недостаточности. Это происходит благодаря усилению кровотока через сердечную мышцу, показало исследование, опубликованное в журнале JACC: Cardiovascular Imaging.

Люди, живущие с ожирением, подвергаются повышенному риску сердечной недостаточности. Считается, что это может быть отчасти связано с уменьшенным кровотоком в небольших сосудах сердца.

В новой работе ученые проанализировали данные 27 пациентов через шесть месяцев после бариатрической операции. Они показали, что у прооперированных улучшился кровоток в мелких сосудах сердца. Информация была получена с помощью особого типа МРТ, который позволяет измерить кровоток в самых маленьких сосудах сердечной мышцы.

«Предыдущие исследования показали, что при ожирении операция для снижения веса может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и связанного с ними летального исхода. Наша работа обеспечивает дополнительное объяснение преимуществ этого вмешательства», — отметили авторы.

Через шесть месяцев после операции пациенты потеряли в среднем 29 кг, а 13 из 17 пациентов с диабетом 2 типа до операции достигли ремиссии заболевания. Также у них было меньше жира вокруг печени, снизилось кровяное давление и уровень «плохого» холестерина. Все это связано со снижением сердечно-сосудистого риска.

Ранее ученые нашли вещество, которое помогает похудеть без побочных эффектов.

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