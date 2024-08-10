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Ученые нашли вещество, которое помогает похудеть без побочных эффектов

Nature: производное таурина помогает похудеть, подавляя аппетит без побочных эффектов

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Shutterstock

N-ацетилтаурин помог мышам похудеть, снизив их аппетит. Открытие, опубликованное в журнале Nature, может лечь в основу новых препаратов для похудения с минимум побочных эффектов.

Аминокислота таурин содержится в моллюсках, мясе и энергетических напитках. Таурин необходим для работы мышц, митохондрий (они вырабатывают энергию в клетках) и взаимодействует на особые молекулы в мозге. Производные таурина имеют свои уникальные свойства. Около десяти лет назад ученые обнаружили новый метаболит таурина, N-ацетилтаурин. Он считался неактивным побочным продуктом, однако в новом исследовании ученые доказали его важность для организма.

Ученые показали, что уровни N-ацетилтаурина контролируются особым ферментом Pter. Это указывало на то, что он не является простым побочным продуктом. Также ученые выяснили, что ген, ответственный за производство Pter, связан с массой тела в генетических исследованиях.

Тогда они решили проверить влияние N-ацетилтаурина на вес мышей. Оказалось, что повышенное потребление этого производного таурина приводит к подавлению аппетита и похудению. При этом мыши не страдали от каких-либо выраженных побочных эффектов.

Теперь авторы работы пытаются выяснить, какие конкретные функции выполняет N-ацетилтаурин. Данные указывают на то, что он действует напрямую на мозг. Открытие ученых может лечь в основу новых биодобавок с N-ацетилтаурином, которые помогут в борьбе с ожирением.

Ранее ученые назвали диету, которая помогает сбросить больше веса, чем средиземноморская.

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