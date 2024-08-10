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Найдена молекула которая вызывает возрастные нарушения памяти

Front. mol. neurosci: блокирование молекулы HDAC3 помогло вернуть память старым мышам

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Ученые нашли молекулу, которая способствует возрастным нарушениям памяти. При ее блокировании старые мыши стали лучше усваивать информацию и выполнять задания так же эффективно, как молодые особи. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience (Front. mol. neurosci).

При формировании долгосрочного воспоминания происходит консолидация памяти. При этом укрепляется связь между двумя нервными клетками, чтобы затем они одновременно активировались в процессе воспоминания. Для успешной консолидации нужен этап реконсолидации. При этом связи между нервными клетками становятся слабее и гибче. В новом исследовании ученые решили выяснить, можно ли вернуть старым мышам нормальную память, улучшив ее реконсолидацию.

Ученые заблокировали у мышей во время реконсолидации молекулу HDAC3. Это избавило мышей от проблем с памятью и улучшило результаты их поведенческих тестов: животные стали выполнять их не хуже молодых особей.

HDAC3 участвует в подавлении активности некоторых генов. Авторы работы считают, что восстановление их работы помогло вернуть мышам нормальную память. После дополнительных исследований результаты ученых могут лечь в основу терапии нарушений памяти человека.

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