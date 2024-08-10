Веганская диета помогает похудеть сильнее, чем средиземноморская

Веганская диета лучше помогает похудеть, чем средиземноморский тип питания. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые выяснили, что соблюдение низкожировой веганской диеты снижает уровень вредных веществ AGE, вызывающих воспаление, на 73%. Они потребляли много фруктов, овощей, зерновых и бобовых продуктов. При этом средиземноморская диета, которая считается самой полезной и изученной в мире, не привела к уменьшению уровня AGE.

Термином AGE называют группу молекул (жиров и белков), которые подверглись гликированию, то есть к ним «пришили» остаток сахар. Они могут поступать в организм с пищей, в основном с продуктами животного происхождения. Термическая обработка жирных продуктов также приводит к образованию AGE. Избыток этих веществ связан с повышенным риском системного воспаления, ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.

Также участники на веганской диете сбросили в среднем 6 кг, в то время как сидевшие на средиземноморской диете не похудели вообще.

«Исследование помогает разрушить миф о том, что средиземноморская диета лучше всего подходит для снижения веса. Выбор низкожировой веганской диеты, которая исключает молочные продукты и масло, столь распространенные в средиземноморской диете, помогает снизить потребление вредных конечных продуктов гликирования, что приводит к значительной потере веса», — отметили авторы.

Участников эксперимента случайным образом распределили для следования веганской или средиземноморской диете в течение 16 недель. Ни одной из групп не ограничивали потребление калорий. После 16 недель диеты участники на месяц перешли к своему обычному типу питания, после чего они на 16 недель перешли в противоположную группу.

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