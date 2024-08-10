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Названа болезнь, повышающая риск всех переломов у пожилых женщин

JAMA: диабет 2 типа повышает риск любых переломов у женщин старше 75 лет

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У пожилых женщин с диабетом 2 типа повышен риск переломов, несмотря на более высокую минеральную плотность костной ткани. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Ученые сравнили данные трех тысяч женщин с диабетом 2 типа и такого же количества здоровых женщин. Все участницы были в возрасте от 75 до 80 лет.

У женщин с диабетом 2 типа была выше минеральная плотность костной ткани во всех проанализированных участках. Кроме того, у них была лучше микроструктура кости. Не было найдено разницы в индексе прочности костной между женщинами с диабетом 2 типа и без него.

Однако при диабете 2 типа у пациенток были хуже результаты по всем тестам на физическую функцию: на силу хвата, скорость ходьбы и подъема со стула.

За участницами наблюдали в течение примерно семи лет. Все виды переломов чаще встречались у женщин с диабетом 2 типа. Это может быть связано с их ухудшенной физической функцией.

Пожилые женщины плохо восстанавливаются после переломов, особенно при травме бедренной кости. При этом переломы могут привести к снижению качества жизни и даже летальному исходу. Исследование предоставило ценную информацию для понимания повышенного риска переломов у пожилых пациенток.

Ранее экстремальная диета на батончиках и коктейлях помогла пациентам достичь ремиссии диабета 2 типа.

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