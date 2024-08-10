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Россиянам рассказали о минимальной температуре воды для купания

Заслуженный врач Осипов: нельзя купаться при температуре воды ниже +17 градусов

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Температура воды в диапазоне +21…+23 градуса небезопасна для купания. Об этом Regions рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

«Вообще самыми комфортными считаются показатели выше +25 градусов, поэтому при +21…+23 градусов устраивать заплывы также небезопасно», — рассказал Осипов.

При температуре воды ниже +17 градусов купаться уже нельзя, добавил врач. Особенно опасно купание в холодной воде для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек. Поэтому важно знать о своих особенностях здоровья.

До этого врач рекомендовала защищать глаза от воды при плавании в контактных линзах. После купания необходимо увлажнить глаза каплями, сменить линзы и повторить увлажнение. Также следует избегать ныряния в линзах, чтобы не допустить инфекции глаз.

Daily Mail сообщало, что женщина ослепла на один глаз после принятия душа в контактных линзах из-за редкой болезнетворной амебы. Она проникла в роговицу глаза пациентки и привела к невыносимой боли.

Ранее врач рассказал, кому нельзя плавать в водоемах.

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