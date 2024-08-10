Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

Манная и другие каши из рафинированного зерна могут вызывать резкий скачок уровня сахара, поэтому их лучше не есть с утра. Об этом «Известиям» рассказала специалист по похудению Мария Сирош.

Каши из кукурузы, пшена, белого риса, а также любые каши быстрого приготовления вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Затем он так же быстро падает, что может приводить к приступам голода в течение дня.

По этой же причине не стоит есть на завтрак только фрукты, выпечку, мюсли, сладкие хлопья и йогурты с сахаром.

«Вредно есть на завтрак очень мало жиров, так как они нужны для правильной работы желчного пузыря. И, наконец, не очень полезно вовсе пропускать завтрак как для работы желчного, так и в плане срывов в течение дня», — заключила Сирош.

До этого диетолог заявила, что самые полезные каши — из овса, гречки и киноа. Они полезны для кишечника, богаты питательными веществами и надолго избавляют от голода.

Ранее ученые выяснили, что ограничение сахара не снижает уровень глюкозы у диабетиков, но полезно по другой причине.