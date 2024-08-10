Ученые открыли новый вид древних морских крокодилов, напоминавших дельфинов

Международная группа палеонтологов из Германии и Великобритании открыла новый вид древних морских крокодилов Enalioetes schroederi, или эналиотесов. Они жили около 135 млн лет назад в меловом периоде. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Systematic Palaeontology (JSP).

Эналиотесы относились к семейству Metriorhynchidae (метриоринхидов), представители которого внешне немного напоминали дельфинов. У них была гладкая кожа, ласты и хвостовые плавники. Морские крокодилы были хищниками широкого спектра, поедавшими кальмаров, рыбу и других водных рептилий.

«Эналиотес дает нам новое представление о том, как развивались метриоринхиды в меловой период. В юрский период метриоринхиды развили план тела, радикально отличающийся от других крокодилов — ласты, хвостовой плавник, потеря костной брони и гладкая кожа без чешуи. Эти изменения были адаптацией к морскому образу жизни», — отметили авторы открытия.

Палеонтологи добавили, что эналиотесы населяли мелкие моря, находившиеся на территории современной Германии.

Ранее ученые открыли новый вид динозавров, похожих на огромных, покрытых шипастой броней крокодилов.