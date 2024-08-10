Врач назвала жирный продукт, полезный для худеющих

Людям, которые борются с лишним весом, следует включить в свой рацион семгу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач Екатерина Бурляева.

В 100 граммах семги содержится больше 100% суточной потребности в хроме.

«Есть много исследований, которые показывают, что хром способен контролировать аппетит. В семге также содержится большое количество селена, нормализующего работу щитовидной железы и участвующего в синтезе тестостерона, который в том числе способствует снижению массы тела», – объяснила врач.

Однако семга сама по себе содержит немало калорий. Например, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и семгой может содержать четверть суточной нормы калорий для некоторых людей. Поэтому лучше съедать один-два тонких ломтика в день и сочетать рыбу с овощами.

До этого ученые выяснили, что ограничение калорий — не повод отказываться от спорта. Эксперименты с мышами показали, что у них было достаточно сил для ежедневного бега в колесе даже при сокращении калорий на 40%.

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