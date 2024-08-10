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Врач посоветовала не ополаскивать рот после чистки зубов

Daily Mail: ополаскивание рта после чистки зубов снижает эффективность пасты

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Depositphotos

По словам американского ортодонта Сейбл Столлер, отказ от ополаскивания рта водой или специальными средствами после чистки зубов помогает повысить эффективность работы активных компонентов пасты и предотвратить кариес. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснила, что во время чистки зубов полезные компоненты пасты, такие как фтор, воздействуют на эмаль в течение короткого периода времени. Фтор — это природный минерал, который обладает способностью защищать зубы от разрушения и восстанавливать их на начальных стадиях кариеса, а также защищать эмаль от повреждений и износа. По мнению ортодонта, это вещество должно оставаться на поверхности зубов как можно дольше.

Доктор уточнила, что с медицинской точки зрения приемлемый способ ухода за зубами подразумевает их очищение щеткой с последующим «выплевыванием» излишков пасты. При этом от ополаскивания рта водой или специальными растворами нужно воздержаться. Врач отметила, что такой способ гигиены может показаться непривычным или некомфортным, однако он помогает эффективнее сохранять здоровье зубов.

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