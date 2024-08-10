Ученый объяснил, почему мы не узнаем, является ли наш мир симуляцией

Ученые Калифорнийского политехнического университета приступили к серии экспериментов с целью доказать или опровергнуть тезис, что наша Вселенная – это симуляция, похожая на компьютерную игру. Однако, скорее всего, ученые не смогут получить точный ответ на вопрос: живем ли мы в симуляции. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» Московского авиационного университета Дмитрий Сошников.

В 2017 году о возможности серии экспериментов, которые смогут дать ответ на главный вопрос жизни, в своей статье «On testing the simulation theory» («О проверке теории имитационного моделирования») рассказал бывший сотрудник NASA, физик Томас Кэмпбелл. Через семь лет ученые Калифорнийского политехнического университета решили провести первый эксперимент.

«Эксперимент, по моему мнению, скорее может дать какие-то убедительные доводы «за» или «против» симуляции, нежели окончательно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, поскольку все рассуждения в статье строятся на предположении «экономной симуляции», – рассказал Сошников.

Если представить, что вычислительные ресурсы бесконечны и позволяют симулировать реальность с высокой степенью разрешения, то четкого способа понять, живем ли мы в симуляции, не существует.

«Другое дело, если вычислительные ресурсы ограничены, и создатели симуляции пытаются их экономить. Это было бы логично. Если принять такое допущение, то можно себе представить, что не нужно симулировать то, что человек не видит, — нужно стимулировать только ту реальность, которая развертывается перед глазами у человека, погруженного в симуляцию. Это достаточно понятная идея, она используется во всех компьютерных играх», – объяснил Сошников.

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