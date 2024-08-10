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Названы последствия от ношения неправильного нижнего белья для мужчин

Врач Локтев: неправильно подобранное нижнее белье ведет к варикозу вен мошонки

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Слишком тесное мужское белье может натирать кожу, вызывать раздражение и дискомфорт. Так­же тес­ное бе­лье уве­ли­чи­ва­ет риск ва­ри­ко­це­ле — рас­ши­ре­ния се­мен­ных вен мошонки, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог сети клиник «Клиника Фомина» Артем Локтев.

«Варикоцеле – это варикозное расширение вен семенных канатиков, которые находятся в мошонке. Это может приводить к снижению фертильности, болевому синдрому, а также к уменьшению яичка в размере»,— рассказал врач.

Также по его словам не стоит выбирать трусы из полиэстера и нейлона. Они плохо пропускают воздух и не впитывают влагу, что создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Это может привести к раздражению кожи и инфекциям.

«Плохая вентиляция создает благоприятные условия для развития инфекций, а также вызывает раздражение кожи и дерматит. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей. Старайтесь покупать однотонное белье без рисунков. Нижнее белье, изготовленное из некачественных материалов с использованием вредных красителей и химикатов, может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи», – рассказал Локтев.

Кроме того, не стоит выбирать белье, не обеспечивающее достаточной поддержки, особенно при активном образе жизни. Это может привести к дискомфорту и травмам.

«Чтобы избежать негативных последствий, выбирайте нижнее белье из качественных натуральных материалов, таких как хлопок или бамбук, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и впитывают влагу. Избегайте слишком тесного белья и уделяйте внимание комфортной посадке, которая не будет препятствовать нормальному кровообращению», – рассказал врач.

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