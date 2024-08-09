Ученые научились создавать стираемые 3D-изображения в любом полимере

Группа американских ученых из Дартмутского колледжа и Южного методистского университета разработали новую технологию, позволяющую создавать двухмерные и трехмерные проекции в любом пластике, а затем стирать их с помощью тепла. Исследование опубликовано в научном журнале Chem.

Команда использовала специализированный световой проектор, реагирующий на светочувствительную добавку, которую можно ввести в большинство полимерных материалов.

Световая гравировка остается в полимерной структуре до тех пор, пока к пластику не применят тепло, которое делает «холст» готовым для повторного использования.

В ходе тестовых испытаний исследователи создавали изображения высокого разрешения в полимерах толщиной от пленок до 15-сантиметровых блоков.

Химический «переключатель» состоит из соединения под названием азобензол, которое реагирует на свет в паре с дифторидом бора, что позволяет получать более четкие изображения.

После интеграции с полимером состав активируется при воздействии красного и синего света. Красный свет делает как чернила, активируя добавку, а синий свет удаляет изображение.

Исследователи смогли создать не только статичные, но и анимированные изображения в полимерах. По словам ученых, их разработка может найти применение в медицине и других сферах.

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