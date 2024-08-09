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ЮЗГУ в Курске набирает студентов в штатном режиме

Минобрнауки: приемная комиссия ЮЗГУ в Курске продолжает работу в штатном режиме

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ЮЗГУ

Приемная комиссия Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске продолжает работу в  штатном режиме. Об  этом сообщает ТАСС, ссылаясь на  пресс-службу Минобрнауки РФ.

«По  состоянию на  9  августа 2024 года приемная комиссия ЮЗГУ продолжает свою работу в  штатном режиме», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что каждый день в университет приходит около 30-40 человек, которые желают обучаться в вузе. Кроме этого, прием документов ведется через портал «Госуслуги».

Также в пресс-службе сообщили, что в  ЮЗГУ абитуриентов из  приграничных районов Курской области по  их  желанию заселяют в  общежитие уже сейчас.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе продолжается отражение вторжения Вооруженных сил Украины.

В Минцифры РФ сообщили, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на портале «Госуслуги».

Ранее российских студентов предложили оставить без всеобщей истории.

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