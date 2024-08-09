ЮЗГУ в Курске набирает студентов в штатном режиме

Приемная комиссия Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«По состоянию на 9 августа 2024 года приемная комиссия ЮЗГУ продолжает свою работу в штатном режиме», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что каждый день в университет приходит около 30-40 человек, которые желают обучаться в вузе. Кроме этого, прием документов ведется через портал «Госуслуги».

Также в пресс-службе сообщили, что в ЮЗГУ абитуриентов из приграничных районов Курской области по их желанию заселяют в общежитие уже сейчас.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Такое решение было принято на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В регионе продолжается отражение вторжения Вооруженных сил Украины.

В Минцифры РФ сообщили, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на портале «Госуслуги».

Ранее российских студентов предложили оставить без всеобщей истории.