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Ученые развеяли миф о спорте на диете

Physiology & Behavior: жесткое ограничение калорий не мешает заниматься спортом

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Shutterstock

Сокращение калорийности на 40% не помешало мышам ежедневно заниматься бегом. Это означает, что и для людей диета — не повод отказываться от спорта и повседневной активности, считают авторы публикации в журнале Physiology & Behavior.

На первой неделе эксперимента ученые давали мышам нормальное количество еды, на второй количество калорий сократили на 20%, а на третьей — на 40%. В исследовании участвовали обычные мыши и те, которых создали способными получать удовольствие от бега. Животные не сократили свою ежедневную дистанцию в беговом колесе ни на первой, ни на второй неделе.

«Мы не хотим, чтобы люди на диетах считали, что у них недостаточно энергии, поэтому они могут отказаться от спорта. Это было бы непродуктивно, и теперь мы знаем, что так быть не должно», — отметили ученые.

Мыши удивили ученых тем, что сбросили всего 4% массы тела даже при ограничении калорий на 40%. Подобное наблюдается у людей. Теперь ученые планируют выяснить, что именно мешает сбросить вес на строгой диете. Вероятно, здесь задействован тот же механизм компенсации, который позволяет мышам сохранять активность при ограничении калорий.

«Как и наши мыши, люди часто теряют около 4% массы тела, когда сидят на диете. Должно быть, происходит какая-то компенсация, если вы сокращаете потребление пищи на 40%, а ваш вес не снижается меньше ожидаемого. Возможно, это сокращение активности или повышение эффективности метаболизма», — объяснили авторы.

Ранее ученые выяснили, как кетодиета влияет на обмен веществ.

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