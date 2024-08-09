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Стало известно, какая диета снижает стресс

Nutrition and Health: средиземноморская диета помогает бороться со стрессом

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Ученые из Университета Бингемтона установили, что соблюдение средиземноморской диеты укрепляет психику и помогает снизить уровень стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Health.

В исследовании приняли участие 1500 человек. Ученые внимательно изучили рацион участников и оценили уровни испытываемого ими стресса с помощью специальных психологических опросников. Полученные данные после были проанализированы с помощью модели машинного обучения. Оказалось, что у лиц, которые питались в соответствии с принципами средиземноморской диеты, уровень стресса был ниже.

Исследователи отметили, что средиземноморская диета предполагает употребление полезных жиров (оливкового масла, орехов, рыбы, сыра), антиоксидантов (молекул, защищающих клетки от повреждения) в составе овощей и фруктов, белка и клетчатки.

Результаты также показали, что приверженцы так называемой «западной» диеты, потребляющие много сладкой, соленой и жирной пищи, чаще сообщали о высоких психоэмоциональных нагрузках.

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