Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые оценили уровень опасности современных авиаперелетов

JATM: безопасность авиаперевозок признали самой высокой в истории

Американские ученые из Массачусетского технологического института изучили уровень безопасности коммерческих авиарейсов. Они пришли к выводу, что шанс попасть в авиакатастрофу за последнее десятилетие снизился вдвое и достиг наименьшего показателя в истории. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Air Transport Management (JATM).

Команда проанализировала уровни смертности при авиаперелетах в XXI веке и сравнила их с показателем начала эпохи массовых авиаперевозок 1968-1977 годов, составлявшем 1 летальный исход на 350 тыс. авиапассажиров.

Оказалось, что безопасность авиатранспорта стабильно увеличивалась вдвое с каждым десятилетием. В 1978-1987 годах показатель составлял 1 жертву на 700 тыс. пассажиров, в 1988-1997 годах — 1 на 1,3 млн пассажиров, а в 1998-2007 годах — 1 на 2,7 млн.

В 2008-2017 годах количество жертв инцидентов при авиаперевозках сократилось до 1 на 7,9 млн пассажиров и с 2018 по 2022 год достигло исторического максимума с результатом 1 случай на 13,7 млн посадок в самолет.

Исследователи выделили три группы стран, различающиеся по общей безопасности полетов. В первый эшелон вошли США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Канада, Китай, Израиль, Япония и Новая Зеландия.

Ко второй группе отнесли Бахрейн, Боснию, Бразилию, Бруней, Чили, Гонконг (считается отдельно от Китая), Индию, Иорданию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Филиппины, Катар, Сингапур, ЮАР, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, Турцию и ОАЭ.

Все остальные страны мира, включая Россию, попали в третий уровень. Но даже в этой когорте риск фатальных инцидентов на авиатранспорте сократился вдвое за период с 2018 по 2022 год.

Ранее ученые выяснили, что авиаперелеты в Северном полушарии станут опаснее из-за изменения климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами