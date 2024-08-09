Ученые оценили уровень опасности современных авиаперелетов

Американские ученые из Массачусетского технологического института изучили уровень безопасности коммерческих авиарейсов. Они пришли к выводу, что шанс попасть в авиакатастрофу за последнее десятилетие снизился вдвое и достиг наименьшего показателя в истории. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Air Transport Management (JATM).

Команда проанализировала уровни смертности при авиаперелетах в XXI веке и сравнила их с показателем начала эпохи массовых авиаперевозок 1968-1977 годов, составлявшем 1 летальный исход на 350 тыс. авиапассажиров.

Оказалось, что безопасность авиатранспорта стабильно увеличивалась вдвое с каждым десятилетием. В 1978-1987 годах показатель составлял 1 жертву на 700 тыс. пассажиров, в 1988-1997 годах — 1 на 1,3 млн пассажиров, а в 1998-2007 годах — 1 на 2,7 млн.

В 2008-2017 годах количество жертв инцидентов при авиаперевозках сократилось до 1 на 7,9 млн пассажиров и с 2018 по 2022 год достигло исторического максимума с результатом 1 случай на 13,7 млн посадок в самолет.

Исследователи выделили три группы стран, различающиеся по общей безопасности полетов. В первый эшелон вошли США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Канада, Китай, Израиль, Япония и Новая Зеландия.

Ко второй группе отнесли Бахрейн, Боснию, Бразилию, Бруней, Чили, Гонконг (считается отдельно от Китая), Индию, Иорданию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Филиппины, Катар, Сингапур, ЮАР, Южную Корею, Тайвань, Таиланд, Турцию и ОАЭ.

Все остальные страны мира, включая Россию, попали в третий уровень. Но даже в этой когорте риск фатальных инцидентов на авиатранспорте сократился вдвое за период с 2018 по 2022 год.

Ранее ученые выяснили, что авиаперелеты в Северном полушарии станут опаснее из-за изменения климата.