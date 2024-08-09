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Ученые выяснили истинную природу «древнейших следов жизни на Земле»

NatComms: углерод в породах возрастом 3,9 млрд лет возник абиотическим путем

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NASA

Канадские ученые из Оттавского университета опровергли гипотезу об обнаружении древнейших следов жизни на Земле в осадочных породах возрастом 3,9 млрд лет. Как показал анализ, содержащийся там углерод появился без участия каких-либо организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда проверила железные образования из комплекса Саглек-Хеброн, расположенного на территории Нунатсиавут на севере Канады. Ранее предполагалось, что находящийся в них графит (кристаллическая форма углерода) возник за счет деятельности бактерий.

Ученые использовали микрорамановскую спектроскопию для детального изучения изотопных сигнатур (характерных отличий) в этих породах. Выводы показали, что графит мог происходить из метаморфических жидкостей, возникнув в результате распада этих материалов.

Таким образом, кристаллический углерод считается абиотическим, то есть, не имеющим отношения к живым организмам. На это указывают его петрографические, геохимические и спектроскопические особенности, отметили ученые.

Исследователи отметили, что их открытие имеет важное значение для поиска следов жизни как в далеком прошлом Земли, так и на других планетах.

Ранее ученые выяснили, когда на Земле возникли сложные организмы.

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