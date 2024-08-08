Ученые выяснили, о чем говорят особые фрагменты ДНК в крови

По фрагментам ДНК в крови можно выявить отторжение пересаженной почки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

При некрозе клеток они выделяют в кровоток небольшие фрагменты ДНК (DD-CFDNA). Ученые проанализировали их уровень у трех тысяч детей и взрослых из Европы и США, которым пересадили почку. Концентрация ДНК в крови оказалась связана с различными типами воспаления при отторжении.

Сейчас для диагностики отторжения почки требуется ее биопсия — инвазивная процедура. Хотя она останется золотым стандартом, анализ DD-CFDNA может стать точным маркером для ранней диагностики отторжения. Это позволит сократить количество ненужных биопсий, считают авторы исследования.

До этого ученые выяснили, что «кошачий» паразит токсоплазма не повышает риск отторжения почки при пересадке. Открытие может смягчить проблему нехватки донорских почек, так как многие врачи опасаются использовать зараженные этим микробом органы.

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