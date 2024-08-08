Ученые нашли новый способ повышения продолжительности жизни

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра и организации исследования старения UConn при Университете Коннектикута обнаружили, что очищение клеток организма от белка P21 повышает продолжительность жизни мышей и их физические возможности в процессе старения. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

Команда ученых сосредоточилась на белке P21 (p21Cip1), который экспрессируется в организме человека и животных. В ходе эксперимента ученые периодически очищали клетки грызунов, достигших двадцатимесячного возраста, от этого белка. Результатом стало повышение средней и максимальной продолжительности жизни животных.

Исследователи также отметили, что регулярное удаление небольшого количества P21 из клеток способствовало улучшению сердечной и метаболической функции мышей. Это, в свою очередь, повышало физические возможности грызунов и замедляло процесс старения на биологическом уровне. Ученые добавили, что устранение P21 дополнительно снижало уровень воспаления в организме. Многочисленные исследования показали, что воспаление выступает фактором развития многих заболеваний, таких как рак.

Исследователи предполагают, что аналогичных результатов можно добиться путем очищения человеческих клеток от P21. Однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

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