Генетик объяснил, как усыновленные могут найти кровных родителей

Сегодня для обычных людей стали доступны генетические тестирования, которые предлагают установить родственников или найти своих предков. С их помощью усыновленный ребенок может найти своих биологических родственников, рассказал «Газете.Ru» генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Если база генетических данных будет расширяться, то усыновленный ребенок при помощи генетических инструментов сможет найти своих биологических родственников, а не усыновивших его папу и маму. Таким образом, любая утаенная информация через такой генетический поиск моментально всплывет», — отметил Волчков.

По его словам, сегодня многие компании предлагают подобные услуги, но самая крупная из них — 23andMe. Это частная биологическая компания, которая около десяти лет назад первой начала предлагать генетические тесты для поиска родственников. Сегодня ее база данных является самой крупной и содержит более десятков миллионов образцов по всему миру, и компания продолжает ее пополнять.

«Есть этические вопросы, которые решатся с изменением текущей парадигмы, но все же плюсов от возможностей, которые предоставляют такие генетические тестирования, больше. Генетическая информация позволяет предсказать развитие того или иного заболевания у конкретного человека. В целом это очень хорошая идея, чтобы люди, которые отсеквенировали свой геном, сделали его публичным. И в идеале, чтобы они свои генетические данные опубликовали вместе с клиническими. Это даст возможность ученым создавать новые диагностические системы, новую терапию и так далее. Это открывает новую эру», — считает Волчков.

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