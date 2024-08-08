Названа процедура, которая защищает от рецидива рака в течение десяти лет

Использование лучевой терапии после операции может защитить от рецидива рака молочной железы в следующие десять лет. Это показало самое длительное исследование результатов этих процедур, опубликованное в журнале The Lancet Oncology.

Хирургическое удаление опухоли с последующей лучевой терапией — стандартное лечение для женщин с раком молочной железы на ранней стадии. Лучевая терапия уничтожает раковые клетки, оставшиеся после операции. В новом исследовании ученые доказали, что такой подход снижает риск рецидива рака.

Авторы проанализировали данные 585 женщин. Средний период наблюдения составлял 18 лет, а в некоторых случаях — более трех десятилетий. В течение 10 лет рак в том же месте возник у 16%, прошедших лучевую терапию и у 36% тех, которым провели только операцию.

Однако лучевая терапия не повлияла на показатели выживаемости в течение 30 лет наблюдения. Также женщины из этой группы чаще болели другими видами рака, в том числе с летальным исходом. В целом данные подтверждают пользу лучевой терапии после удаления опухоли молочной железы.

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