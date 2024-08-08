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Загрязнение атмосферы влияет на настроение людей, выяснили ученые

PLOS One: грязный воздух притупляет эмоциональные реакции человека

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Depositphotos

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда изучила феномен аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению (АЧАЗ) — степени, в которой эмоции человека могут меняться в соответствии с ежедневными перепадами воздушной концентрации загрязняющих веществ.

Авторы применили статистические модели к данным повторных измерений, полученным от 150 человек из США в течение более года. Исследователи рассмотрели такие компоненты аффективного состояния человека, как возбуждение, уровень физиологической активации, и валентность (позитивность или негативность) его настроения.

Работа продемонстрировала жизнеспособность использования данных о загрязнении воздуха, полученных от местных мониторов качества воздуха, вместе с психологическими данными для оценки АЧАЗ отдельных лиц.

Исследователи обнаружили, что аффективное возбуждение было ниже обычного в дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха. Самое главное, что были существенные различия в АЧАЗ между отдельными лицами.

Выводы ученых могут частично объяснить один из механизмов, посредством которого воздействие загрязнения воздуха увеличивает долгосрочный риск неблагоприятных последствий для психического здоровья, таких как тревога и депрессия.

Ранее исследователи предупредили растущем загрязнение атмосферы вредным озоном.

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