Вероятность найти жизнь в Млечном Пути оказалась еще ниже, чем считали ученые

Международная группа ученых из Великобритании и США пришла к выводу, что большая часть звездных систем в Млечном Пути малопригодна для существования жизни. Это связано с активностью красных карликов — наиболее распространенного типа звезд в нашей галактике. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Как показали новые наблюдения, красные карлики могут облучать вращающиеся вокруг них миры интенсивными вспышками ультрафиолетового (УФ) излучения, что снижает их потенциальную обитаемость.

Выводы исследователей основаны на анализе данных миссии NASA Galaxy Evolution Explorer (GALEX). Она собирала информацию о звездных выбросах примерно 300 тыс. близлежащих звезд с 2003 по 2013 год.

«Считалось, что лишь немногие звезды генерируют достаточно ультрафиолетового излучения посредством вспышек, чтобы повлиять на обитаемость планет. Наши результаты показывают, что гораздо больше звезд могут обладать такой способностью», — заявила руководитель группы Вера Бергер из Кембриджского университета.

Ученые знали о способах, которыми высокоэнергетический свет в форме УФ-излучения от звезды может быть губительным для жизни. К ним относятся уничтожение атмосферы планеты и разрушение сложных молекул, которые образуют строительные блоки организмов.

Команда пока не уверена, что именно вызывает сверхсильные УФ-вспышки, но исследователи полагают, что они могут быть сконцентрированы на определенных длинах волн света.

Ранее ученые придумали, как ускорить поиск пригодных для жизни планет.